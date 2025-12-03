Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
03.12.2025 10:01:57
U.S. International Trade Commission stellt Verletzung eines Patents von Infineon durch Innoscience fest
München 03.12.2025 Die International Trade Commission (ITC) in den USA hat die Verletzung eines Patents der Infineon Technologies AG, das sich auf Galliumnitrid-(GaN)-Technologie bezieht, durch Innoscience festgestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)