UBS AG bescheinigt Buy für Symrise-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:48 Uhr 4,3 Prozent auf 76,84 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 28,84 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 358 020 Stück. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 24,3 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 11.03.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

