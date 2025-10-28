Symrise Aktie

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

UBS AG bescheinigt Buy für Symrise-Aktie

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:48 Uhr 4,3 Prozent auf 76,84 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 28,84 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 358 020 Stück. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 24,3 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 11.03.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,Symrise

