Symrise-Aktie fällt zweistellig: Erneutes Senken der Wachstumsprognose 2025

Symrise kappt nach schwachem Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut. Zuletzt hätten steigende Zölle und höhere Kosten für Endverbraucher die Nachfrage negativ beeinflusst.

Der Duftstoff- und Aromenhersteller rechnet nunmehr noch mit rund 2,3 bis 3,3 Prozent organischem Wachstum im laufenden Jahr, wie er am Firmensitz Holzminden mitteilte. Ende Juli hatte Symrise die Wachstumserwartung auf vergleichbarer Basis bereits auf 3 bis 5 Prozent gesenkt.

"Die Verbrauchernachfrage in verschiedenen Absatzmärkten verlief verhaltend", sagte Vorstandschef Jean-Yves Parisot, "das wird sich in naher Zukunft nicht umkehren". Zuletzt hätten auch steigende Zölle und somit höhere Kosten für Endverbraucher die Nachfrage bei Symrise negativ beeinflusst.

Symrise verbuchte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,22 Milliarden Euro und damit so viel wie von Analysten geschätzt. Das organische Wachstum fiel mit 1,4 Prozent aber deutlich schwächer aus, als der Konsens von 1,9 Prozent Plus erwarten ließ. Währungseffekte schmälerten das organische Wachstum um 4,0 Prozentpunkte. Die stärksten Zuwächse verbuchte Symrise in der Europa-Region EAME (Europa, Afrika und Naher Osten), in Amerika hingegen gingen die Einnahmen auch organischer Basis zurück.

Im größeren Geschäftsbereich Taste, Nutrition & Health sank das organische Wachstum im dritten Quartal deutlich auf 1,2 (Vorjahr: 11,3) Prozent, im kleineren Scent & Care auf 1,7 (8,4) Prozent.

Ergebniszahlen nannte Symrise zum dritten Quartal wie üblich nicht, bestätigte aber das Margenziel für 2025 mit rund 21,5 Prozent. 30 Millionen Euro der für 2025 angepeilten Kosteneinsparungen im Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro seien bis Ende September bereits realisiert worden, hieß es.

Symrise-Aktie nach Zahlen sehr schwach - Chartbild trübt sich ein

Die Papiere von Symrise weiteten am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick ihre Kursverluste vom Vortag aus. Via XETRA ging es schlussendlich 4,53 Prozent abwärts auf 76,68 Euro.

Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies hatte schon am Morgen vor dem Börsenstart geschrieben, dass er die Aktien im Handel unter Druck erwarte. Er votiert weiter mit "Underperform". Die Zahlen für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm angenommen.

Am Montag hatten die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers ihre Ende September eingeschlagene Erholung bereits abgebrochen und sich der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend genähert. Diese und ebenso die 21-Tage-Linie für die kurzfristige Tendenz unterschritten sie nun am Dienstag deutlich, womit sich das Chartbild eintrübt.

Von den Kursgewinnen seit Ende September sind weit mehr als die Hälfte dahin. Gerade angesichts der jüngsten Erholung seien die Prognosesenkung und die enttäuschenden Quartalszahlen ein Rückschlag, kommentierte Analyst Alex Sloane von der Bank Barclays.

Symrise wurde für das Wachstum im laufenden Jahr noch vorsichtiger. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt, sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Die mittlere Analystenschätzung für das organische Umsatzwachstum 2025 liegt nun am oberen Ende der neuen Unternehmenszielspanne.

Experte Oliver Schwarz von Warburg Research konstatierte, dass Symrise, auch wenn die Prognosesenkung dem schwierigen Marktumfeld geschuldet sei, mit dem Schweizer Wettbewerber Givaudan nicht Schritt halten könne. Laut Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler zeichnet sich im vierten Quartal bei Symrise zwar Besserung ab, allerdings vornehmlich aufgrund tieferer Vergleichsbasis.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)