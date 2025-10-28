Symrise Aktie

75,46EUR -1,22EUR -1,59%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

28.10.2025 09:14:58

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Edward Hockin am Dienstag. Mit Blick auf die Senkung des diesbezüglichen Jahresziels erinnerte er daran, dass er den Marktkonsens für die vergleichbare Umsatzentwicklung 2025 und 2026 bereits als zu hoch erachtet habe. Die anhaltenden Umbaumaßnahmen sollten dem Unternehmen aber langfristig helfen, die Margen, den Barmittelzufluss und die Erträge zu steigern. Dazu sei die Bewertung im historischen Vergleich günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76,70 € 		Abst. Kursziel*:
36,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,15%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

