Symrise Aktie

75,46EUR -1,22EUR -1,59%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

28.10.2025 09:24:01

Symrise Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,66 € 		Abst. Kursziel*:
43,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,77%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

