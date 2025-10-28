HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.