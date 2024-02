UBS AG: Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Fokus liege indes auf den Aussichten für das Volumenwachstum im DHL-Express-Geschäft und generell auf den Zielen des Logistikkonzerns, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:33 Uhr bei 43,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 21,80 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 456 043 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 3,0 Prozent nach unten. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:24 / GMT



