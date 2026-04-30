UBS AG: Neutral für BASF-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Das gesunkene operative Ergebnis (Ebit) liege über dem Konsens, während der ebenfalls rückläufige Umsatz der Markterwartung entspreche, schrieb Charles Eden am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne sieht er 7 Prozent unter dem Konsens.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,80 EUR nach. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 3,35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 152 321 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 21,1 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 30.04.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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