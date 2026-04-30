BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Rating im Fokus
|
30.04.2026 12:07:48
UBS AG: Neutral für BASF-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Das gesunkene operative Ergebnis (Ebit) liege über dem Konsens, während der ebenfalls rückläufige Umsatz der Markterwartung entspreche, schrieb Charles Eden am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne sieht er 7 Prozent unter dem Konsens.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,80 EUR nach. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 3,35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 152 321 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 21,1 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 30.04.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP 2/Wettbewerbsdruck: BASF setzt im Quartal weniger um (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Hold von Jefferies & Company Inc. für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP/Wettbewerbsdruck: BASF setzt im Quartal weniger um (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Buy von Goldman Sachs Group Inc. für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
30.04.26
|BASF-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|54,53
|1,83%