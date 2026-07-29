BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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29.07.2026 14:51:25

BASF Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und der angehobenen Jahresprognose habe der Chemiekonzern nun das vollständige Zahlenwerk sowie Details zu den Segmenten veröffentlicht und ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystin hält die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin für potenziell konservativ, da das Management Abwärtsrisiken wie etwa Nachfrage-Einbrüche berücksichtige, die sich bislang noch nicht manifestiert haben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 10:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,92 € 		Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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