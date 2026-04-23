UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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23.04.2026 09:52:48
UBS faces US$20 billion hike in capital needs as Swiss split grows
The government will continue to let the lender count deferred tax assets towards its regulatory capitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|23.04.26
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