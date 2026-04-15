UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
15.04.2026 14:38:48
UBS hat einen neuen Vize-Präsidenten
Die Aktionärinnen und Aktionäre der UBS sind am Mittwoch an der Generalversammlung in Basel allen Anträgen des Verwaltungsrats gefolgt. Mit Markus Ronner wurde auch ein neuer Vizepräsident der Grossbank gewählt. Er folgt auf Lukas Gähwiler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|SLI-Handel aktuell: SLI mittags in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|36,37
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.