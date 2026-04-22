UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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22.04.2026 17:32:48
UBS spricht von «irreführenden Aussagen»
Die Beschlüsse des Bundesrates stossen bei der UBS auf harsche Kritik. Die Grossbank hofft auf Korrekturen durchs Parlament und prüft Massnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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