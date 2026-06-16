UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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16.06.2026 08:34:50

UBS-Veteran wird CEO bei Zuger Collateral Agent

Security Agent Services hat Chris Bruppacher zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Der Kapitalmarkt-Veteran trat sein Amt am 1. Juni 2026 an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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