UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
16.06.2026 08:34:50
UBS-Veteran wird CEO bei Zuger Collateral Agent
Security Agent Services hat Chris Bruppacher zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Der Kapitalmarkt-Veteran trat sein Amt am 1. Juni 2026 an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
15:59
|SPI aktuell: SPI steigt (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
15:59
|SLI aktuell: SLI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SPI beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agent Inc. Registered Shs
|650,00
|0,00%
|UBS
|43,38
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.