UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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29.07.2026 12:38:13

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, was nach den Berichten der Wettbewerber allerdings nicht überrasche, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Analystin hob zudem den kleinen positiven Anteil an Netto-Neugeldern auf dem amerikanischen Kontinent hervor. Auch wenn dieser gering sei, sei er doch ermutigend, schrieb sie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
45,88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43,13 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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