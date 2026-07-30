UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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30.07.2026 15:28:41

UBS Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Quartalszahlen von 39 auf 49 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schweizer Großbank habe vor allem dank des Investmentbankings hat ein starkes Ergebnis berichtet und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Kaufen
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
45,79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
42,67 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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