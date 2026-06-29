Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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29.06.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 29. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 29. Juni in Kraft:

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+ DOW-JONES-INDEX

AUFNAHME

- Alphabet

HERAUSNAHME

- Verizon Communications

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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