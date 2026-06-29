Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.06.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 29. Juni
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 29. Juni in Kraft:
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+ DOW-JONES-INDEX
AUFNAHME
- Alphabet
HERAUSNAHME
- Verizon Communications
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 29, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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