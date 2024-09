Unicredit an weiteren Commerzbank-Anteilen interessiert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die italienische Unicredit könnte ihren Commerzbank-Anteil weiter erhöhen. "Es gibt eine Möglichkeit, dass die deutsche Regierung weitere Anteile verkauft. Dann wären wir zu den richtigen Konditionen interessiert", sagte Unicredit CEO Andrea Orcel bei Bloomberg TV. Möglich sei auch, dass die Bank über den freien Markt weitere Anteile kauft, oder dass sie gar nichts weiter unternimmt.

Unicredit hat einen Anteil von 9 Prozent an der Commerzbank aufgebaut, wie am Mittwochmorgen bekannt wurde. Die italienische Bank will bei der EZB die Genehmigung beantragen, mehr als 9,9 Prozent an der Commerzbank zu halten. "Wenn wir diese Genehmigung nicht haben, haben wir auch keine Flexibilität", sagte Orcel.

Auf die Frage, ob die Übernahme der Commerzbank letztlich das Ziel sei, sagte Orcel: "Gespräche über M&A oder eine weitere Kombination" kämen "on top". Als größter privater Investor könne Unicredit jetzt konstruktiv mitreden, ob mehr Werte geschaffen werden können als die Commerzbank dies als eigenständiges Unternehmen schaffe.

Er sei sehr zuversichtlich für die Werte, die die Commerzbank noch schaffen könnte. Das Management könnte die Bank weiter transformieren und wesentlich bessere Ergebnisse erzielen als bisher.

September 12, 2024