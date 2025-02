Unicredit erhöht Beteiligung an Generali auf 4,1 Prozent

DOW JONES--Unicredit hat ihre Beteiligung an Generali auf 4,1 Prozent aufgestockt. Die Anteile seien nach und nach am Markt erworben worden, teilte die italienische Bank am Sonntag mit. Es handele sich bei der Beteiligung an dem italienischen Versicherer um eine reine Finanzinvestition. Ihr Einfluss auf die Kernkapitalquote CET1 sei vernachlässigbar.

Wie aus der Mitteilung ferner hervorgeht, hält Unicredit weitere 0,6 Prozent an Generali im Rahmen üblicher Dienstleistungen für Kunden und der damit verbundenen Absicherung.

Unicredit habe kein strategisches Interesse an Generali und konzentriere sich weiterhin voll auf das die Strategie "Unicredit Unlocked", das Übernahmeangebot für Banco BPM und die Beteiligung an der Commerzbank.

February 03, 2025 00:39 ET (05:39 GMT)