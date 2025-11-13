Assicurazioni Generali Aktie

34,69EUR 0,74EUR 2,18%
Assicurazioni Generali

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
13.11.2025 08:27:59

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Der italienische Versicherer habe solide abgeschnitten, schrieb Farooq Hanif am Donnerstag. Dies gelte insbesondere angesichts der Entscheidung des Managements, die Rückstellungen für Schaden- und Unfallversicherungen im dritten Quartal und damit in einer Phase ohne größere Naturkatastrophen zu erhöhen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,16 € 		Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,42%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

