Assicurazioni Generali Aktie

34,69EUR 0,74EUR 2,18%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 08:42:17

Assicurazioni Generali Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett attestierte der Assekuranz starke Einnahmen in der Lebensversicherung. Hier sei das Geschäftsvolumen 19 Prozent höher als erwartet, so seine erste Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,10 € 		Abst. Kursziel*:
-16,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,84%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Nachrichten