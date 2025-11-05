Assicurazioni Generali Aktie
|32,72EUR
|-0,14EUR
|-0,43%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erinnerte am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November daran, dass er den Aktien bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Er setzte damit auf weitere Profitabilitätsverbesserungen im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Nun kappte Hanif seine Ergebnisschätzungen noch etwas./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT
