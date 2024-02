Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge

Der STOXX 50 verbucht am zweiten Tag der Woche Verluste.

Um 15:42 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,68 Prozent auf 4 200,32 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,023 Prozent höher bei 4 230,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 229,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 4 193,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 230,16 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 4 095,45 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Wert von 3 894,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 934,03 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,65 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,36 Prozent auf 16,49 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 411,50 EUR), AstraZeneca (+ 1,18 Prozent auf 96,13 GBP), BASF (+ 1,14 Prozent auf 45,33 EUR) und HSBC (+ 1,07 Prozent auf 6,10 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-3,28 Prozent auf 162,26 EUR), RELX (-2,07 Prozent auf 32,66 GBP), Richemont (-1,70 Prozent auf 132,85 CHF), UBS (-1,63 Prozent auf 24,10 CHF) und Siemens (-1,38 Prozent auf 162,86 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 671 303 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 497,493 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at