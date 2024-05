Verluste in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags schwächer

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent tiefer bei 18 738,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 882,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 721,50 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, stand der LUS-DAX noch bei 17 772,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 17 068,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 905,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,91 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,26 Prozent auf 456,10 EUR), Hannover Rück (+ 1,38 Prozent auf 227,90 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 54,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,16 Prozent auf 40,21 EUR) und Zalando (+ 1,12 Prozent auf 25,29 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-6,46 Prozent auf 175,58 EUR), BMW (-6,04 Prozent auf 96,68 EUR), Sartorius vz (-5,84 Prozent auf 275,80 EUR), Daimler Truck (-4,53 Prozent auf 39,24 EUR) und Bayer (-2,52 Prozent auf 28,59 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 242 043 Aktien gehandelt. Mit 203,891 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

