Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 0,22 Prozent schwächer bei 16 629,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 16 761,50 Punkte, das Tagestief hingegen 16 623,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 14 775,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 135,00 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,684 Prozent nach. Bei 16 964,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5,41 Prozent auf 113,78 EUR), Zalando (+ 5,39 Prozent auf 17,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,20 Prozent auf 218,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,76 Prozent auf 12,42 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 2,93 Prozent auf 45,03 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Heidelberg Materials (-2,87 Prozent auf 81,90 EUR), Rheinmetall (-2,61 Prozent auf 325,10 EUR), Brenntag SE (-2,10 Prozent auf 79,42 EUR), Symrise (-2,08 Prozent auf 92,44 EUR) und Allianz (-1,78 Prozent auf 245,40 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 001 121 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,65 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at