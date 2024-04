Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

MDAX-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 25 971,10 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246,405 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,000 Prozent schwächer bei 25 973,84 Punkten in den Handel, nach 25 973,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 106,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 855,31 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 064,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 250,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 837,59 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 3,23 Prozent zu Buche. Bei 27 286,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 3,52 Prozent auf 1,77 EUR), Aurubis (+ 2,84 Prozent auf 74,35 EUR), PUMA SE (+ 2,73 Prozent auf 41,42 EUR), Gerresheimer (+ 2,41 Prozent auf 99,95 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,37 Prozent auf 103,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-5,34 Prozent auf 96,55 EUR), AIXTRON SE (-3,46 Prozent auf 21,48 EUR), JENOPTIK (-3,09 Prozent auf 24,44 EUR), Nemetschek SE (-2,04 Prozent auf 84,10 EUR) und Siltronic (-1,77 Prozent auf 80,30 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 118 654 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,921 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at