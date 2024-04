Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent leichter bei 26 201,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 242,718 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 26 348,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 346,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 199,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 368,06 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,809 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der MDAX 26 666,96 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, notierte der MDAX bei 26 075,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 546,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 fiel der Index bereits um 2,37 Prozent zurück. Bei 27 286,23 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 2,80 Prozent auf 29,74 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,08 Prozent auf 107,45 EUR), Aurubis (+ 0,75 Prozent auf 73,60 EUR), EVOTEC SE (+ 0,52 Prozent auf 9,69 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,38 Prozent auf 4,53 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RTL (-7,40 Prozent auf 29,40 EUR), Befesa (-7,32 Prozent auf 29,12 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,66 Prozent auf 129,00 EUR), KION GROUP (-3,74 Prozent auf 45,60 EUR) und Jungheinrich (-3,45 Prozent auf 34,70 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 360 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,244 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

