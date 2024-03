Verluste in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter

Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent schwächer bei 3 423,01 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 523,577 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 444,56 Zählern und damit 0,175 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 438,55 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 422,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 455,32 Einheiten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,704 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 386,91 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 3 324,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 254,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 2,96 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit PNE (+ 3,80 Prozent auf 14,22 EUR), EVOTEC SE (+ 1,39 Prozent auf 13,15 EUR), Energiekontor (+ 1,21 Prozent auf 67,10 EUR), Sartorius vz (+ 1,17 Prozent auf 364,20 EUR) und JENOPTIK (+ 1,05 Prozent auf 28,78 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen TeamViewer (-5,05 Prozent auf 13,63 EUR), Infineon (-2,48 Prozent auf 34,03 EUR), Nordex (-1,83 Prozent auf 11,83 EUR), AIXTRON SE (-1,78 Prozent auf 25,96 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,77 Prozent auf 16,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 452 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,599 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die United Internet-Aktie hat mit 10,31 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at