Verluste in Wien: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Am Donnerstag ging der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 3 707,71 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 120,445 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 3 710,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 711,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 712,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 693,75 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,574 Prozent aufwärts. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 16.04.2024, bei 3 497,40 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 3 406,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 131,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,67 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 722,66 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,65 Prozent auf 21,68 EUR), Vienna Insurance (+ 1,12 Prozent auf 31,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,01 Prozent auf 45,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,93 Prozent auf 17,44 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-1,69 Prozent auf 72,50 EUR), BAWAG (-1,44 Prozent auf 58,10 EUR), OMV (-0,68 Prozent auf 46,80 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 53,80 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,20 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,056 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at