Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsende ab

Der SLI notierte am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 1,79 Prozent auf 1 836,27 Punkte. In den Handel ging der SLI 1,43 Prozent leichter bei 1 842,87 Punkten, nach 1 869,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 830,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 848,70 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 1 913,29 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2024, einen Stand von 1 769,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 1 772,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,13 Prozent zu. Bei 1 936,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell SGS SA (+ 1,19 Prozent auf 81,44 CHF), Lindt (+ 0,39 Prozent auf 10 340,00 CHF), ams (+ 0,23 Prozent auf 0,97 CHF), Givaudan (-0,39 Prozent auf 3 880,00 CHF) und Sika (-0,61 Prozent auf 261,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-8,90 Prozent auf 97,84 CHF), Temenos (-5,79 Prozent auf 69,15 CHF), Partners Group (-3,04 Prozent auf 1 242,50 CHF), Straumann (-3,03 Prozent auf 136,00 CHF) und UBS (-2,74 Prozent auf 25,53 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 914 827 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,161 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

