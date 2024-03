Verluste in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart zurück

Das macht das Börsenbarometer in Zürich morgens.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 11 658,63 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,286 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 11 663,62 Zählern und damit 0,107 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 676,13 Punkte).

Das Tageshoch des SMI betrug 11 666,09 Punkte, das Tagestief hingegen 11 653,59 Zähler.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 310,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, wurde der SMI auf 11 155,80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der SMI mit 10 613,55 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,37 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,60 Prozent auf 481,60 CHF), Geberit (+ 0,53 Prozent auf 531,60 CHF), Sonova (+ 0,22) Prozent auf 271,40 CHF), Sika (+ 0,19 Prozent auf 264,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 241,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-6,58 Prozent auf 78,70 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 75,00 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 77,14 CHF), Richemont (-0,51 Prozent auf 145,05 CHF) und Givaudan (-0,37 Prozent auf 4 002,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 250 841 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 258,809 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Mit 5,78 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

