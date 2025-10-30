WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

30.10.2025 07:26:41

Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust

DOW JONES--Wacker Chemie ist im dritten Quartal nach Umsatz- und deutlichen Gewinneinbußen unter dem Strich in die Verlustzone gerutscht. Den Mitte Juli gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr senkte Konzern zum Teil weiter. Unter dem Strich rechnet er mit einem Verlust. Der Spezialchemiekonzern spürt die weiter schwache Nachfrage, bedingt unter anderem durch makroökonomische Unsicherheiten sowie die US-Importzölle.

Der Umsatz soll nun am unteren Ende der Spanne von 5,5 Milliarden bis 5,9 Milliarden Euro landen, das EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 500 bis 700 Millionen Euro. Der Netto-Cashflow soll nun negativ anstatt in etwa ausgeglichen sein.

Im Zeitraum Juli bis September sackte der operative Gewinn EBITDA um 23 Prozent ab auf 112 Millionen Euro verglichen mit 145,3 Millionen ein Jahr zuvor. Das EBIT fiel mit minus 20 Millionen Euro (EBIT-Verlust) ebenfalls deutlich niedriger aus als der Gewinn von 30 Millionen im Vorjahr.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 82 Millionen Euro (Vorjahr: Gewinn 34 Millionen). Je Aktie betrug der Verlust 1,73 Euro (Vorjahr: Gewinn 0,56).

Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha ab dem EBIT mit Verlusten gerechnet.

Der Umsatz sank um 6 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro von 1,43 Milliarden, er war niedriger als die erwarteten 1,355 Milliarden Euro.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 02:27 ET (06:27 GMT)

