WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

28.10.2025 08:55:00

Warren Buffett Sells Apple Stock and Buys a Brand New Stock Up 5,600% in 30 Years

In the second quarter, Warren Buffett's Berkshire Hathaway sold 20 million shares of Apple (NASDAQ: AAPL). While it remains the largest holding in the company's $313 billion portfolio, Buffett has now sold 625 million shares since late 2023, representing approximately 70% of the position.Meanwhile, Buffett started a brand new position in UnitedHealth Group (NYSE: UNH), a company whose stock has surged 5,600% over the last three decades, yet currently trades 42% below its record high.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
