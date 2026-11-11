Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.11.2026 18:55:02
What's Going On With Apple Stock Wednesday?
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Nachrichten zu Apple Inc.
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Aktien in diesem Artikel
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|29 700,00
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|Apple Inc.
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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