Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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29.09.2026 14:30:00
What's Wrong With Nike Stock?
Nike (NYSE: NKE) might endorse some of the world's top athletes who are known for winning. However, the business has been on a dreadful losing streak. Shares currently trade 80% off their peak (as of Sept. 25), and they're at a roughly 13-year low.
What's wrong with this consumer discretionary stock?
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Nachrichten zu Nike Inc.
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18:01
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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11:24
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31,55
|-1,59%
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