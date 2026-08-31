Nike Aktie

34,04EUR -0,05EUR -0,15%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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31.08.2026 10:17:14

Nike Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss liegt mit seiner Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 klar unter dem Marktkonsens, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Dabei seien die Risiken durch Schwäche im Sneaker-Geschäft für das im Juni gestartete erste Geschäftsquartal noch gar nicht berücksichtigt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 23:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Underweight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 40,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 39,60 		Abst. Kursziel*:
1,01%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 39,60 		Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 34,05 -0,13% Nike Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

10:17 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:25 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
27.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
27.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
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