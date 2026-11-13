Why Advanced Micro Devices Stock Is Down Today

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock is sinking, down 10.8% as of 1:20 a.m. ET on Friday, Nov. 13, as the chip sector sells off amid the developing scandal at rival Nvidia (NASDAQ:NVDA).

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) were down 0.8% and 1.3%, respectively.

On Thursday, now-former Nvidia CEO Jensen Huang resigned, effective immediately, after the second revelation of an extramarital affair, this time with a direct report within his former company. The scandal goes well beyond the personal, however: the first alleged affair was with a suspected Chinese spy who was reportedly instrumental in funneling at least $7.5 billion of Nvidia chips into China.

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