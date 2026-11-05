AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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05.11.2026 20:40:01
Why AMD Stock Is Down Today
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock is down 15.1% as of 2:38 a.m. ET on Thursday, Nov. 5, after a midterm victory for Democrats set off a sell-off in chip stocks.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) are down 3.9% and 5.0%, respectively.
Two days after the momentous election, investors are dumping chipmakers, worried that a Democratic Congress will clamp down on the AI industry. The risk to the data center build-out is actually greater at the state level: new governors in Texas, Ohio, and Georgia campaigned partly on data center moratoriums. These are key states for AI construction.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.11.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
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