Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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21.09.2026 17:03:00
Why AMD Stock Is Rising Fast Today
Shares of the semiconductor company Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) surged on Monday morning after it was recently reported that Meta's new AI agent app, Muse, recently reached the #1 spot among free apps on Apple's App Store.
AI agents like Muse rely heavily on central processing units (CPUs) to complete their tasks, which could boost demand for AMD's CPUs. AMD's management is bullish on long-term CPU sales, and the popularity of Meta's Muse lends additional credibility to their opinion.
AMD's stock was up by 9.4% as of 10:57 a.m. ET.
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