Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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20.07.2026 21:05:18

Why Apple Stock Dropped Today

Apple (NASDAQ: AAPL) stock fell 2.3% through 2:45 p.m. ET Monday afternoon -- but not for lack of trying.In a note intended to boost the stock, Bank of America analyst Wamsi Mohan reiterated his "buy" rating and $380 price target. With Apple stock trading below $327, that should have sounded encouraging -- but investors sold it instead of buying.Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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