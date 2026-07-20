Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.07.2026 21:05:18
Why Apple Stock Dropped Today
Apple (NASDAQ: AAPL) stock fell 2.3% through 2:45 p.m. ET Monday afternoon -- but not for lack of trying.In a note intended to boost the stock, Bank of America analyst Wamsi Mohan reiterated his "buy" rating and $380 price target. With Apple stock trading below $327, that should have sounded encouraging -- but investors sold it instead of buying.Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Apple briefly leapfrogs Nvidia as world’s most valuable company (Financial Times)
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17.07.26
|Spitzenreiter an der Börse: Apple schnappt sich die Krone von NVIDIA - Aktien im Fokus (dpa-AFX)
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|Broadcom-Aktie: Apple-Auftrag beflügelt KI-Hoffnung - Wie geht es jetzt weiter? (finanzen.at)
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|Apple überholt Nvidia und ist wieder wertvollstes Unternehmen der Welt (Spiegel Online)