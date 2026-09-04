ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
05.09.2026 00:31:22
Why ASML Holding Stock Bumped 4% Higher Today
Friday was a fine day to hold the stock of ASML Holding (NASDAQ: ASML), the Netherlands-based company that specializes in photolithography (essentially, printing circuits onto a microprocessor). A highly bullish analysis of a top name in the chip sector sparked a sympathy rally in related stocks, pushing ASML's equity up by over 4%.That analysis was published by the research firm Lynx Equity Strategies. The firm's K.C. Rajkumar waxed bullish on two high-profile memory chipmakers, Micron Technology and Sandisk. Lynx continues to rate them as clear buys with anticipated upside of 33% and 49%, respectively. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
04.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
04.09.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
04.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 475,00
|4,61%
|ASML NV
|1 475,60
|4,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.