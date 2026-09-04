ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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05.09.2026 00:31:22

Why ASML Holding Stock Bumped 4% Higher Today

Friday was a fine day to hold the stock of ASML Holding (NASDAQ: ASML), the Netherlands-based company that specializes in photolithography (essentially, printing circuits onto a microprocessor). A highly bullish analysis of a top name in the chip sector sparked a sympathy rally in related stocks, pushing ASML's equity up by over 4%.That analysis was published by the research firm Lynx Equity Strategies. The firm's K.C. Rajkumar waxed bullish on two high-profile memory chipmakers, Micron Technology and Sandisk. Lynx continues to rate them as clear buys with anticipated upside of 33% and 49%, respectively. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
30.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 475,00 4,61% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 475,60 4,27% ASML NV

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