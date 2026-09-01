ASML NV Aktie
|1 450,60EUR
|-9,20EUR
|-0,63%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2250 auf 2350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Niederländern weiterhin das attraktivste Verhältnis von Chancen und Risiken im europäischen Halbleitersektor. Er hob hervor, dass er mit seinen Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 um 7 respektive sogar 20 Prozent über dem Konsens liegt. Zwischen 2025 und 2030 sieht er einen durchschnittlichen Ergebnisanstieg um 31 Prozent per annum./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 458,20 €
|
Abst. Kursziel*:
61,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 450,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,00%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
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12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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31.08.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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31.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
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|UBS AG
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|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
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|DZ BANK
|11:31
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
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|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
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|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 451,40
|-0,58%
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|GSK Underweight
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|UBS AG
|11:30
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:12
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:22
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|09:13
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG