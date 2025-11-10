AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
10.11.2025 23:20:27
Why AstraZeneca Stock Was a Winner Today
Good news from the laboratory put some zip into AstraZeneca (NASDAQ: AZN) shares on Monday. The veteran pharmaceutical company's shares enjoyed a nearly 3% lift across the trading session as a consequence, a rate that convincingly outpaced the S&P 500 index's 1.5% growth. Early this morning, AstraZeneca shared the results of a phase 3 clinical trial of baxdrostat, its investigational drug for treatment-resistant hypertension (i.e., high blood pressure). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)