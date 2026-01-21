Intel Aktie

ISIN: ARDEUT110210

21.01.2026 17:53:57

Why Did Intel Stock Pop on Wednesday?

Intel (NASDAQ: INTC) stock soared 10.8% through 11:35 a.m. ET Wednesday after Bernstein SocGen Group analyst Stacy Rasgon raised his price target from $35 to... $36.Does a 10% stock price pop seem an overreaction to you, coming in response to a less than 3% increase in price target? It does to me -- especially when you notice that Intel stock already costs more than $53 a share!In fact, Rasgon only rated Intel stock "market perform" and declined to upgrade it. But here's the thing: Rasgon isn't the only Wall Street analyst talking about Intel today. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
