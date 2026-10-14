Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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14.10.2026 16:31:07
Why Did Oracle Stock Drop Today?
Oracle (NYSE:ORCL) stock tumbled an unlucky 7% through 10:10 a.m. ET this morning -- and here's the weird thing: It did this right after Mizuho analyst Siti Panigrahi reiterated his "outperform" rating on the stock and confirmed he still thinks Oracle shares are worth $320.
But the stock only costs $133 today!
Image source: Oracle.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|70 150,00
|-8,75%
|Oracle Corp.
|119,50
|-0,50%
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