Oracle Aktie
|131,28EUR
|-1,14EUR
|-0,86%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 245 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe ein Quartal hinter sich, in dem die positiven Erkenntnisse die negativen kompensiert hätten, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich zeige die durch die Künstliche Intelligenz vorangetriebene Wachstumsbeschleunigung Wirkung./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 02:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 151,62
|
Abst. Kursziel*:
64,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 152,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,34%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
18:35
|ROUNDUP 2: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Marge gesunken (dpa-AFX)
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17:31
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
|
11:20
|ROUNDUP: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie erholt sich vom Vortagesdämpfer (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Oracle auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar (dpa-AFX)
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10.09.26
|KI-Nachfrage treibt Oracle an - Aktie im Aufwind (dpa-AFX)
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10.09.26
|Oracle’s data centre revenue surges as AI strategy accelerates (Financial Times)
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10.09.26
|Ausblick: Oracle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Oracle Corp.
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|08:54
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|131,72
|-0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:43
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:34
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18:22
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:16
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:28
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12:00
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:23
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
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|Ryanair Outperform
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|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.