Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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08.09.2026 17:50:42

Why Did Oracle Stock Pop Today?

Oracle (NYSE: ORCL) stock jumped 3.4% through 11:30 a.m. ET this morning after not one, not two, but three separate analysts chimed in with endorsements of the tech stock ahead of its upcoming fiscal Q1 2027 earnings report, due to come out after close of trading on Thursday, Sept. 10.

In quick succession, first Oppenheimer analyst Brian Schwartz estimated Oracle stock is worth $275 a share, then Mizuho analyst Siti Panigrahi said $320, followed by Guggenheim analyst John DiFucci setting a $400 price target.

Oracle stock currently costs less than $165.

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