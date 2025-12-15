FMC Aktie

WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

Why FMC Corporation Plunged Yet Again Today

Why FMC Corporation Plunged Yet Again Today

Shares of agricultural crop protection company FMC Corporation (NYSE: FMC) plunged on Monday, falling 5.8%.FMC has seen its stock fall all year into distressed territory, as the agricultural down cycle, combined with increased generic competition for newly off-patent products, has caused a dramatic decline in profitability and cash flow. Notably, the company reduced its dividend by 86% in late October, coinciding with a disappointing third-quarter earnings report. Late on Friday, FMC announced another major restructuring, fueling concerns about further trouble.
