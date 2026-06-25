AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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25.06.2026 17:45:00

Why I Continue to Prioritize AMD Stock Over Nvidia

In June 2022, I made what was likely a mistake by choosing to buy Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock over Nvidia (NASDAQ: NVDA). It was a cheaper stock in terms of valuation, and this was before Nvidia's "ChatGPT moment," when the market discovered the power of Nvidia's AI accelerators.Also, buying AMD is only a mistake in a relative sense. It is still up around 560% from my initial buy price, less than the approximate 1,240% gain in Nvidia but far above the S&P 500's gain.Moreover, although I would choose Nvidia over AMD if I could go back in time, I plan to stick with AMD going forward. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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