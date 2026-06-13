Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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13.06.2026 02:49:33
Why Intel, AMD, Arm, and Other Artificial Intelligence (AI) Stocks Popped Today
Semiconductor stocks jumped on Friday, as more Wall Street analysts highlighted the staggering growth potential of the AI infrastructure industry.Here's how some of the top chip stocks performed:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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