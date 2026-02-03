Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
03.02.2026 15:20:00
Why Intel Jumped 26% in January
Shares of processor giant Intel (NASDAQ: INTC) jumped another 25.9% in January, according to data from S&P Global Market Intelligence.The January surge was all the more impressive considering Intel had already rallied 84% in 2025. Yet, whereas the 2025 surge largely reflected a change in sentiment amid the appointment of new CEO Lip-Bu Tan and investments in the company from the U.S. government, Nvidia, and Softbank, January's surge was based on the release of an actual new product: Intel's Panther Lake CPU. As Intel's first product-to-market built on its new 18A node, on which former CEO Pat Gelsinger said he "bet the company," Intel had to "stick the landing" with Panther Lake's release, so to speak. Fortunately, early reviews of Panther Lake-based laptops show Intel has done exactly that. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
