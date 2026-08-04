Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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04.08.2026 17:10:00
Why Intel Stock Fell 35% Last Month
Shares of the semiconductor company Intel (NASDAQ: INTC) fell hard in July as the company faced several pressures, including a broad chip stock sell-off and growing concerns among investors that Intel's capital expenditures (capex) are too high. Intel stock fell by 35.4% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, leaving investors wondering where the tech stock is headed next. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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